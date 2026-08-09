У цей день наші предки ходили в ліс та збирали лікарські трави. Про Дні ангела й інші свята 9 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого апостола Матвія

Майбутній апостол з'явився на світ у Вифлеємі. Ще у ранньому віці хлопець присвятив весь свій вільний час ретельному дослідженню Святого Письма. Згодом Матвій увійшов до числа сімдесяти послідовників Ісуса Христа, поширюючи християнське вчення серед народів світу. Повернення Спасителя на небеса ознаменувало новий етап у житті святого. Адже саме його обрали дванадцятим апостолом на місце Юди Іскаріота. Матвій активно проповідував мешканцям Юдеї, Антіохії, Каппадокії та Македонії. Язичники постійно переслідували проповідника, кидали його за ґрати й намагалися позбавити життя, але Господь кожного разу відвертав біду від Свого обранця. Навіть смертельна отрута не завдала Матвію жодної шкоди. Зрештою язичницький суд виніс святому жорстокий вирок, засудивши його до побиття камінням. Згідно з переказами, апостол помер орієнтовно у 63 році.

Хто святкує День ангела 9 серпня

За новоюліанським календарем, 9 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Маргарита та Марія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу. Його заснувала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 1994 році. У цей день традиційно проводять дискусії про культуру й права корінних народів світу.

Також сьогодні святкують Міжнародний день коворкінгу, День дині та Всесвітній день книголюбів.