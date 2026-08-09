В этот день наши предки ходили в лес и собирали лекарственные травы. О днях ангела и других праздниках 9 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого апостола Матфея

Будущий апостол появился на свет в Вифлееме. Еще в раннем возрасте юноша посвятил все свое свободное время тщательному изучению Священного Писания. Впоследствии Матфей вошел в число семидесяти последователей Иисуса Христа, распространяя христианское учение среди народов мира. Вознесение Спасителя на небеса ознаменовало новый этап в жизни святого. Ведь именно его избрали двенадцатым апостолом на место Иуды Искариота. Матфей активно проповедовал жителям Иудеи, Антиохии, Каппадокии и Македонии. Язычники постоянно преследовали проповедника, сажали его за решетку и пытались лишить жизни, но Господь каждый раз отвращал беду от Своего избранника. Даже смертельный яд не причинил Матфею никакого вреда. В конце концов языческий суд вынес святому жестокий приговор, приговорив его к забиванию камнями. Согласно преданиям, апостол умер примерно в 63 году.

Кто отмечает День ангела 9 августа

По новоюлианскому календарю 9 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита и Мария.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. В этот день традиционно проводятся дискуссии о культуре и правах коренных народов мира.

Также сегодня отмечают Международный день коворкинга, День дыни и Всемирный день книголюбов.