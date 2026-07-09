У цей день наші предки збирали ягоди в лісі разом зі своєю родиною. Про Дні ангела й інші свята на 9 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Панкратій народився ще за земного життя Ісуса Христа. Разом з батьком святий вирушив до Єрусалима, щоб на власні очі побачити Спасителя. Наука Христа вразила хлопця, тому він одразу ж увірував у Бога та заприятелював з апостолами, особливо з Петром. Після Вознесіння Господа родина Панкратія прийняла хрещення. Коли батьки святого померли, юнак оселився в Понтійських горах, прагнучи присвятити своє життя молитві. Там його знайшов апостол Петро. Вони разом вирушили до Антіохії, а згодом – до Кілікії, де Петро висвятив Панкратія на єпископа міста Тавроменія. На цій посаді святий активно проповідував, будував храми та навертав людей до християнства. Після багатьох років мирного служіння Панкратій загинув мученицькою смертю. Нині його мощі зберігаються у Римі.

Хто святкує День ангела 9 липня

За новоюліанським календарем, 9 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр і Федір.

Що ще відзначають

Щороку 9 липня відзначають Міжнародний день знищення зброї. Його встановили за ініціативою Організації Об'єднаних Націй у 2001 році. Головна мета свята – зменшити кількість зброї у світі.

Також сьогодні святкують День моди та День поклику горизонту.