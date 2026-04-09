У цей день наші предки вмивалися джерельною водою, промовляючи молитви. Про Дні ангела й інші свята 9 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Теж цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на квітень 2026 року

День пам'яті святого мученика Євпсихія

Святий Євпсихій народився та виріс у Кесарії Кападокійській. Він жив за часів правління імператора Юліана Відступника, коли відбувалися гоніння християн. Євпсихій не підтримував політику правителя, адже віддано служив Богу та сповідував християнство. Одного дня святий втомився терпіти діяльність Юліана Відступника, тому знищив храм римської богині Фортуни. Дізнавшись про це, імператор схопив Євпсихія та намагався змусити його принести жертву ідолам, але не зміг. Через деякий час святому завдали страшних мук і відсікли йому голову. Коли Євпсихій відійшов у вічність, навколо його мощей збиралися люди, щоб зцілитися від хвороб.

Хто святкує День ангела 9 квітня?

За новоюліанським календарем, 9 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Вадим і Гаврило.

Що ще відзначають?