У цей день наші предки вмивалися джерельною водою, промовляючи молитви. Про Дні ангела й інші свята 9 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті святого мученика Євпсихія
Святий Євпсихій народився та виріс у Кесарії Кападокійській. Він жив за часів правління імператора Юліана Відступника, коли відбувалися гоніння християн. Євпсихій не підтримував політику правителя, адже віддано служив Богу та сповідував християнство. Одного дня святий втомився терпіти діяльність Юліана Відступника, тому знищив храм римської богині Фортуни. Дізнавшись про це, імператор схопив Євпсихія та намагався змусити його принести жертву ідолам, але не зміг. Через деякий час святому завдали страшних мук і відсікли йому голову. Коли Євпсихій відійшов у вічність, навколо його мощей збиралися люди, щоб зцілитися від хвороб.
Хто святкує День ангела 9 квітня?
За новоюліанським календарем, 9 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Вадим і Гаврило.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч 9 квітня в Україні відзначають Чистий четвер. У цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос зібрав своїх учнів разом та омив їм ноги. За традицією на Чистий четвер українці прибирають, позбуватися непотрібних речей, завершують усі важливі справи, готують великодні страви, випікають паски та фарбують яйця.
- Крім цього, сьогодні відзначають Всесвітній день антикваріату – свято, яке присвячене старовинним і цінним речам, що мають художнє або культурне значення. Що цікаво, цим пам'яткам зазвичай понад 100 років.
- Також 9 квітня вшановують Міжнародний день ASMR, Міжнародний день рекрутера та День фінської мови.