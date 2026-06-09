У цей день наші предки допомагали нужденним. Про Дні ангела й інші свята 9 червня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

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День пам'яті святого Кирила, архієпископа Олександрійського

Кирило народився в заможній християнській родині. Він здобув якісну освіту та опанував філософію, але через деякий час вирішив глибоко вивчити Святе Письмо. Що цікаво, ще в юності майбутній богослов вирушив у пустелю, де впродовж шести років дотримувався суворого чернечого способу життя. Згодом він пройшов шлях від диякона до патріарха Олександрійської Церкви. На цій посаді очільник духовенства активно виступав проти язичництва, проповідував християнське вчення серед населення та закривав храми єретиків. Відомо, що архієпископ помер у 444 році.

Хто святкує День ангела 9 червня?

За новоюліанським календарем, 9 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія та Марта.

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Що ще відзначають?

Щороку 9 червня відзначають Міжнародний день друзів. Це свято закликає людей відкласти буденні справи, щоб висловити вдячність своїм близьким за підтримку, вірність та розділені моменти. Воно не вважається офіційним, проте є чудовою нагодою зателефонувати старим знайомим, влаштувати зустріч із компанією або просто подякувати тим, хто завжди поруч.

Також сьогодні святкують Всесвітній день акредитації, Міжнародний день архівів і Міжнародний день кельтського мистецтва.