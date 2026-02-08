У цей день наші предки готували горохову кашу та займалися домашнім господарством. Про Дні ангела й інші свята 8 лютого – розповідає Православний церковний календар.
День пам'яті пророка Захарія Серповидця
Він був одним із дванадцяти малих пророків та походив зі славетного священицького роду Левія. Дар передбачення у нього з'явився ще в юному віці. Що цікаво, саме Захарія у своїх одкровеннях детально описав прихід Месії, останні дні земного шляху Спасителя, Вхід Господній до Єрусалима верхи на віслюку та навіть зраду Його за тридцять срібняків. Окрім пророцтв, святий відіграв важливу роль у відродженні віри, закликаючи князя Зоровавеля відновити Єрусалимський храм. У народі пророка називали Серповидцем через загадкове видіння. Так, уві сні він побачив сувій, що формою нагадував серп. За переказами, Захарія прожив довге життя і відійшов у вічність у глибокій старості. Його тіло поховали неподалік Єрусалима.
Хто святкує День ангела 8 лютого?
За новоюліанським календарем, 8 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Федір, Захар і Сава.
Що ще відзначають?
- У другу неділю лютого щороку святкують Всесвітній день шлюбу. Ідея цього свята зародилася у США ще на початку 1980-х років. Тоді подружні пари вирішили, що День святого Валентина занадто зосереджений на закоханості, а не на глибині багаторічних стосунків. Саме тому американці вирішили створити свято, яке б нагадувало про те, що щаслива родина будується на взаєморозумінні та вмінні долати труднощі разом. Символічно, що у цей день діти вітають своїх батьків, дякуючи їм за приклад любові, яка витримала випробування часом.
- Також 8 лютого відзначають День пропозиції руки та серця. Це свято є частиною романтичного тижня перед Днем святого Валентина. Воно вважається ідеальним моментом для тих, хто наважився на найважливіший крок – зізнатися у почуттях і запропонувати коханій людині одружитися.