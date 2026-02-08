У цей день наші предки готували горохову кашу та займалися домашнім господарством. Про Дні ангела й інші свята 8 лютого – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті пророка Захарія Серповидця

Він був одним із дванадцяти малих пророків та походив зі славетного священицького роду Левія. Дар передбачення у нього з'явився ще в юному віці. Що цікаво, саме Захарія у своїх одкровеннях детально описав прихід Месії, останні дні земного шляху Спасителя, Вхід Господній до Єрусалима верхи на віслюку та навіть зраду Його за тридцять срібняків. Окрім пророцтв, святий відіграв важливу роль у відродженні віри, закликаючи князя Зоровавеля відновити Єрусалимський храм. У народі пророка називали Серповидцем через загадкове видіння. Так, уві сні він побачив сувій, що формою нагадував серп. За переказами, Захарія прожив довге життя і відійшов у вічність у глибокій старості. Його тіло поховали неподалік Єрусалима.

Хто святкує День ангела 8 лютого?

За новоюліанським календарем, 8 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Федір, Захар і Сава.

Що ще відзначають?