7 липня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

7 липня віряни вшановують пам'ять преподобних Томи й Акакія. У народі кажуть, що варто запам'ятати сон, який наснився цієї ночі, бо він може дати знак про певну проблему.

У цей день наші предки плели вінки з трав і робили ляльки-мотанки, щоб захистити свою оселю від зла. Про Дні ангела й інші свята 7 липня – пише 24 Канал.

День пам'яті преподобних Томи й Акакія

Тома Малеїн жив на межі IX – X століть і спершу здобув славу як хоробрий воєначальник, якого дуже поважали люди. Згодом чоловік залишив військову службу, обрав чернечий шлях та оселився на горі Малеон. За праведне життя Бог наділив Тому даром зцілення, тож до його келії постійно приходили хворі і немічні за допомогою.

Преподобний Акакій жив значно раніше, у VI столітті, та проходив чернечий послух у монастирі на горі Синай. Він мав надзвичайно лагідний характер, який різко контрастував із жорстокістю його наставника. Старець щодня виснажував молодого послушника важкою працею, морив його голодом і бив, проте Акакій покірно переносив усі страждання та щодня дякував Богові за випробування.

Хто святкує День ангела 7 липня

За новоюліанським календарем, 7 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія та Єфросинія.

Що ще відзначають

Щороку 7 липня відзначають День працівника природно-заповідної справи. Його встановили Указом Президента України у серпня 2009 року, щоб підтримати фахівців, які охороняють та відновлюють унікальні природні комплекси. У цей день важливо говорити про важливість збереження біологічного різноманіття, розвитку національних парків і захисту рідкісних видів флори та фауни.

Також сьогодні люди святкують Міжнародний день миру та любові. Історія свята безпосередньо пов'язана з барабанником легендарного гурту The Beatles Рінго Старром. Музикант започаткував цю традицію у свій день народження, 7 липня 2008 року, коли під час інтерв'ю закликав усіх людей планети одночасно загадати бажання про мир. Відтоді мільйони шанувальників у всьому світі щороку опівдні підтримують цей флешмоб і поширюють ідеї доброзичливості.