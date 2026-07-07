В этот день наши предки плели венки из трав и делали куклы-мотанки, чтобы защитить свой дом от зла. О днях ангела и других праздниках 7 июля – пишет 24 Канал.

День памяти преподобных Томы и Акакия

Тома Малеин жил на рубеже IX – X веков и сначала прославился как храбрый военачальник, которого очень уважали люди. Впоследствии он оставил военную службу, избрал монашеский путь и поселился на горе Малеон. За праведную жизнь Бог наделил Тома даром исцеления, поэтому в его келью постоянно приходили больные и немощные за помощью.

Преподобный Акакий жил значительно раньше, в VI веке, и проходил монашеское послушание в монастыре на горе Синай. Он обладал чрезвычайно кротким характером, который резко контрастировал с жестокостью его наставника. Старец ежедневно изнурял молодого послушника тяжким трудом, морил его голодом и избивал, однако Акакий смиренно переносил все страдания и каждый день благодарил Бога за испытания.

Кто отмечает День ангела 7 июля

По новоюлианскому календарю 7 июля День ангела отмечают люди с такими именами: Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергий, Евдокия и Ефросиния.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 июля отмечается День работника природоохранной деятельности. Он был установлен Указом Президента Украины в августе 2009 года, чтобы поддержать специалистов, которые охраняют и восстанавливают уникальные природные комплексы. В этот день важно говорить о значимости сохранения биологического разнообразия, развития национальных парков и защиты редких видов флоры и фауны.

Также сегодня люди отмечают Международный день мира и любви. История этого праздника напрямую связана с барабанщиком легендарной группы The Beatles Ринго Старром. Музыкант заложил основу этой традиции в день своего рождения, 7 июля 2008 года, когда во время интервью призвал всех жителей планеты одновременно загадать желание о мире. С тех пор миллионы поклонников по всему миру каждый год в полдень поддерживают этот флешмоб и распространяют идеи доброжелательности.