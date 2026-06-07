7 червня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

7 червня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Антирського. Його жорстоко вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки сіяли пізні зернові культури. Про Дні ангела й інші свята на 7 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

До наших днів збереглося доволі мало відомостей про життя святого Теодота. Він таємно сповідував християнство за правління римського імператора Діоклетіана, коли той жорстоко переслідував та страчував вірян за їхні релігійні погляди. Попри смертельну небезпеку, Теодот ховав тіла загиблих однодумців за всіма християнськими традиціями. Згодом язичники дізналися про цю діяльність, тому схопили чоловіка та піддали жорстоким катуванням. Теодот проявив незламність, відмовився зректися своєї віри й прийняв мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 7 червня?

За новоюліанським календарем, 7 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Богдан, Борис, Валентин, Володимир, Григорій і Максим.

Що ще відзначають?

Щороку 7 червня відзначають Всесвітній день турботи. Його заснували у 2015 році. Головна мета цього свята – закликати суспільство до співчуття, добрих справ і турботи про інших.

Також сьогодні святкують Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання, Міжнародний день людей, які подолали рак, та День працівників водного господарства.