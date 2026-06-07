В этот день наши предки сеяли поздние зерновые культуры. О Днях ангела и других праздниках на 7 июня – рассказывает Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского

До наших дней сохранилось довольно мало сведений о жизни святого Феодота. Он тайно исповедовал христианство во время правления римского императора Диоклетиана, когда тот жестоко преследовал и казнил верующих за их религиозные взгляды. Несмотря на смертельную опасность, Теодот прятал тела погибших единомышленников по всем христианским традициям. Впоследствии язычники узнали об этой деятельности, поэтому схватили мужчину и подвергли жестоким пыткам. Феодот проявил несокрушимость, отказался отречься от своей веры и принял мученическую смерть.

Кто празднует День ангела 7 июня?

По новоюлианскому календарю, 7 июня Дни ангела отмечают люди с такими именами: Богдан, Борис, Валентин, Владимир, Григорий и Максим.

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Что еще отмечают?

Ежегодно 7 июня отмечают Всемирный день заботы. Его основали в 2015 году. Главная цель этого праздника – призвать общество к состраданию, добрых дел и заботе о других.

Также сегодня празднуют Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере снабжения, Международный день людей, которые преодолели рак, и День работников водного хозяйства.