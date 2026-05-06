У цей день наші предки вранці збирали цілющу росу і виганяли худобу на пасовище. Про заборони, прикмети, Дні ангела на 6 травня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті праведного Йова Багатостраждального

Йов був праведним жителем Північної Аравії, відомим своєю щирою відданістю Богу та численними добрими справами. Його життя у великій родині зі значними статками змінилося після того, як Господь дозволив Дияволу випробувати віру чоловіка. Унаслідок цих випробувань Йов втратив усе майно та пережив трагічну загибель десятьох дітей, але залишився відданим своїм переконанням і не відвернувся від служіння Богу. Згодом святого спіткало нове лихо – важка хвороба, через яку його тіло вкрилося болісними ранами. Дізнавшись про це, троє друзів прийшли втішити Йова. Спершу вони просто мовчки перебували поруч, але пізніше почали переконувати чоловіка, що його страждання є покаранням за якісь гріхи. Йов рішуче заперечував ці звинувачення, наполягаючи на своїй невинності та на тому, що випробування є виявом Божої волі, а не відплатою за провини. Зрештою, після щирої молитви Йова до Господа, Бог повернув йому здоров’я та відновив його колишній добробут.

Хто святкує День ангела 6 травня?

За новоюліанським календарем, 6 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Анатолій, Георгій, Іван, Валерій, Валерія та Олександра.

Що не можна робити 6 травня?

Не слід шити, вишивати та в'язати.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна пити алкоголь.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети

Якщо побачите росу вранці, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо небо ясне, то літо буде спекотним.

Якщо на небі добре видно зорі, то найближчим часом буде гарна погода.

Якщо надворі туманно, то влітку рідко дощитиме.

Що ще відзначають?

Щороку 6 травня відзначають День піхоти Збройних Сил України. Це професійне свято офіційно встановили президентським указом у 2019 році, щоб вшанувати мужність та героїзм воїнів, які складають основу сухопутних військ. Що цікаво, вибір цієї дати має глибоке історичне коріння. Річ у тім, що саме 6 травня 1648 року козацьке військо здобуло свою першу значну перемогу над армією Речі Посполитої у битві під Жовтими Водами.

Також сьогодні святкують День розмальовки та Міжнародний день проти дієти.