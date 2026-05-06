Головна мета цього дня полягає у вшануванні мужності воїнів механізованих, мотопіхотних та гірсько-штурмових військових частин, які складають основу Сухопутних військ і виконують найважчі завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Що цікаво, дату 6 травня обрали невипадково. Річ у тім, що саме цього дня у 1648 році козацьке військо під проводом Богдана Хмельницького здобуло першу значну перемогу над військами Речі Посполитої у битві під Жовтими Водами. Цей бій став символом народження професійної української піхоти, здатної перемагати сильного противника завдяки стратегії та витримці.

День піхоти став нагодою вшанувати людей, чия стійкість визначає хід бойових дій на землі. Адже саме піхотні підрозділи першими зустрічають ворога та останніми залишають звільнені позиції.

З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання з Днем піхоти ЗСУ у картинках, прозі й віршах.

Не пропустіть 6 травня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

День піхоти ЗСУ 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю всіх піхотинців ЗСУ! Вічна слава, величезна повага і нескінченна вдячність вам за вашу службу. Нехай вас на полі бою завжди супроводжує удача. Слава Україні!

***

З нагоди Дня піхотинця висловлюю щиру вдячність вам! Ваша невтомна робота на благо нашої країни є гордістю для нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, відваги й сили духу на всіх ваших шляхах. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і надією на краще!

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Піхото наша, стійка й смілива,

Вам шана, сила і подяка щира!

Ви перші там, де грім і дим,

Ви бороните рідний дім.

Хай Бог оберігає вас,

Хай мир вернеться ще не раз.

Ви гордість нашої землі,

Низький уклін вам до землі!

***

Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими й обов'язково повертайтеся додому!

***

Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальним складником нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

***

Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.