У цей день наші предки намагалися уникати важкої фізичної праці. Про заборони й інші свята 6 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
День пам'яті святого Павла Сповідника
У 340 році його обрали архієпископом у Константинополі. Через те, що імператор Констанцій був аріанином, Павло пережив три вигнання і повернення на свою кафедру. Так, одразу після обрання на посаду святого вигнали з міста. Згодом він знайшов притулок у Римі та спробував повернутися до Константинополя. Однак Констанцій вигнав Павла вдруге. Водночас втручання західного імператора Константа дозволило святому повернутися втретє. Втім, незабаром Павла остаточно відправили до Вірменії, у місто Кукуз. Там у 350 році аріани задушили святого під час Божественної літургії. У 381 році мощі Павла урочисто перенесли до Константинополя, а пізніше – до Венеції.
Що не можна робити?
- Не можна гучно сперечатися, сваритися та конфліктувати.
- Не слід виносити сміття, бо можна привабити нечисту силу в будинок.
- Не варто брати та позичати будь-які речі в борг.
- Не рекомендується вирушати в далекі поїздки та подорожі.
Що ще відзначають?
- 6 листопада в Україні щороку відзначають День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Протягом 778 днів українська столиця перебувала під окупацією. У 1943 році Йосип Сталін дав наказ звільнити місто до 7 листопада – річниці Жовтневої революції. У зв'язку з цим, загинула велика кількість радянських військових.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти та Міжнародний день проєктного менеджера. Що цікаво, останній почали відзначати в усьому світі у 2004 році, зазначає Institute of Project Management.