В этот день наши предки старались избегать тяжелого физического труда. О запретах и других праздниках 6 ноября – пишет 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

День памяти святого Павла Исповедника

В 340 году его избрали архиепископом в Константинополе. Из-за того, что император Констанций был арианином, Павел пережил три изгнания и возвращение на свою кафедру. Так, сразу после избрания на должность святого изгнали из города. Впоследствии он нашел убежище в Риме и попытался вернуться в Константинополь. Однако Констанций изгнал Павла во второй раз. В то же время вмешательство западного императора Константа позволило святому вернуться в третий раз. Впрочем, вскоре Павла окончательно отправили в Армению, в город Кукуз. Там в 350 году ариане задушили святого во время Божественной литургии. В 381 году мощи Павла торжественно перенесли в Константинополь, а позже – в Венецию.

Что нельзя делать?

Нельзя громко спорить, ссориться и конфликтовать.

Не следует выносить мусор, потому что можно привлечь нечистую силу в дом.

Не стоит брать и одалживать какие-либо вещи в долг.

Не рекомендуется отправляться в дальние поездки и путешествия.

Что еще отмечают?