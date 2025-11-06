В этот день наши предки старались избегать тяжелого физического труда. О запретах и других праздниках 6 ноября – пишет 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.
День памяти святого Павла Исповедника
В 340 году его избрали архиепископом в Константинополе. Из-за того, что император Констанций был арианином, Павел пережил три изгнания и возвращение на свою кафедру. Так, сразу после избрания на должность святого изгнали из города. Впоследствии он нашел убежище в Риме и попытался вернуться в Константинополь. Однако Констанций изгнал Павла во второй раз. В то же время вмешательство западного императора Константа позволило святому вернуться в третий раз. Впрочем, вскоре Павла окончательно отправили в Армению, в город Кукуз. Там в 350 году ариане задушили святого во время Божественной литургии. В 381 году мощи Павла торжественно перенесли в Константинополь, а позже – в Венецию.
Что нельзя делать?
- Нельзя громко спорить, ссориться и конфликтовать.
- Не следует выносить мусор, потому что можно привлечь нечистую силу в дом.
- Не стоит брать и одалживать какие-либо вещи в долг.
- Не рекомендуется отправляться в дальние поездки и путешествия.
Что еще отмечают?
- 6 ноября в Украине ежегодно отмечают День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. В течение 778 дней украинская столица находилась под оккупацией. В 1943 году Иосиф Сталин дал приказ освободить город до 7 ноября – годовщины Октябрьской революции. В связи с этим, погибло большое количество советских военных.
- Также сегодня празднуют Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях и Международный день проектного менеджера. Что интересно, последний начали отмечать во всем мире в 2004 году, отмечает Institute of Project Management.