У цей день наші предки прибиралися в оселях, щоб відлякати нечисту силу. Про Дні ангела й інші свята 6 квітня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

Святий Євтихій народився у фригійському селищі Божественне в родині воїна та доньки священника. Його духовний шлях розпочався ще в дитинстві під опікою діда, який заклав у серце онука щиру любов до Христа. Відчувши покликання до служіння, юнак обрав чернечий шлях і з часом очолив монастир. Поворотним моментом у його житті став V Вселенський Собор. Через хворобу митрополита Амасійського саме Євтихій представляв свою єпархію. Тодішній патріарх Міна назвав архімандрита своїм наступником. Важливо зазначити, що життєвий шлях святителя не був легким. Так, Євтихій зазнав вигнання, але саме в цей час проявилися його надзвичайні здібності. Зокрема, здатність до зцілення хворих, чудотворення та пророцтва. Зрештою, справедливість відновилась, і Євтихій повернувся до своєї кафедри, якою мудро керував до кінця днів.

Хто святкує День ангела 6 квітня?

За новоюліанським календарем, 6 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Іван, Павло, Петро та Яків.

Що ще відзначають?