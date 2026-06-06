У цей день наші предки готували настоянки з шипшини та цілющі чаї з неї. Про Дні ангела й інші свята на 6 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Іларіон Новий народився у VIII столітті. У ранньому віці він захотів присвятити своє життя служінню Богу. Саме тому чоловік став ігуменом Пелікітського монастиря, де молився Богу та займався чудотворенням. Одного дня Іларіон зміг викликати дощ своєю молитвою, бо хотів зупинити посуху й врятувати життя людей. До того ж відомо, що святий зцілював хворих і ніколи не відмовляв у допомозі нужденним. Водночас за життя Іларіона відбувалися переслідування християн. Особливо тих, хто не підтримував політику іконоборства. Через це преподобного схопили та завдали йому страшних мук. Втім, святий не зрікся своїх переконань, за що згодом загинув.

Хто святкує День ангела 6 червня?

За новоюліанським календарем, 6 червня Дні ангела в Україні святкують: Георгій, Єгор, Іларіон і Сусанна.

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Що ще відзначають?

Щороку 6 червня святкують День журналіста в Україні. Його встановили у 1994 році відповідним Указом президента країни. До речі, дату цього професійного свята для медійників обрали невипадково. Адже 6 червня 1992 року Спілка журналістів України увійшла до складу Міжнародної федерації журналістів.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день настільних ігор, Міжнародний день паркуру, День кінотеатру просто неба і Всесвітній день тетріса.