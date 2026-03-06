У цей день наші предки освячували колодязі та спостерігали за природою. Про Дні ангела й інші свята 6 березня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті 42 мучеників з міста Амморея

У часи війни з греками, після захоплення сарацинами міста Амморей, у полон потрапили 42 християнські воїни. За свою глибоку віру та відданість Господу ці чоловіки заплатили надзвичайно високу ціну. Святих вивезли до Сирії, де на них чекали 7 довгих років жорстоких знущань. Загарбники постійно катували полонених, намагаючись змусити їх зректися Ісуса Христа. Однак жоден із них не зрадив своїх переконань. Серед цих мужніх людей були: Костянтин, Аетій, Феофіл, Феодор, Мелісена, Каліст і Васоя. Не зумівши зламати дух воїнів, вороги засудили їх до страти. Чоловікам відтяли голови, а їхні тіла кинули в річку.

Хто має День ангела 6 березня?

За новоюліанським календарем, 6 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Олена, Юліан, Максим та Аркадій.

Що ще відзначають?