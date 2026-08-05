У цей день наші предки збирали на городі цибулю. Про Дні ангела й інші свята 5 серпня – детальніше розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Євсигнія

Євсигній народився в Антіохії в III столітті. Понад шістдесят років чоловік присвятив військовій справі та вірно служив кільком римським імператорам. Після виходу у відставку він повернувся до рідного міста, де повністю присвятив своє життя духовним подвигам. Зокрема, постійній молитві, суворому посту та відвідуванню святинь. Згодом римський престол посів імператор Юліан Відступник, який прагнув знищити віру в Єдиного Бога та повернути в державу язичницькі культи. Місцеві повідомили правителю про непохитну християнську віру праведника. За особистим наказом Юліана святого Євсигнія затримали та засудили до смерті. Невдовзі кат відтяв праведнику голову.

Хто святкує День ангела 5 серпня

За новоюліанським календарем, 5 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Віталій, Іван, Михайло, Трохим, Федір і Ганна. У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях.

Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 5 серпня відзначають Всесвітній день устриць. Його встановили у США. До речі, це свято вважається національним в Америці.

Також сьогодні святкують Міжнародний день світлофора, День свіжого дихання та День спідньої білизни.