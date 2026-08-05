В этот день наши предки собирали лук на огороде. О днях ангела и других праздниках 5 августа – подробнее рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Евсигния

Евсигний родился в Антиохии в III веке. Более шестидесяти лет он посвятил военному делу и верно служил нескольким римским императорам. После ухода в отставку он вернулся в родной город, где полностью посвятил свою жизнь духовным подвигам. В частности, постоянной молитве, строгому посту и посещению святынь. Впоследствии римский престол занял император Юлиан Отступник, который стремился уничтожить веру в Единого Бога и вернуть в государство языческие культы. Местные жители сообщили правителю о непоколебимой христианской вере праведника. По личному приказу Юлиана святого Евсигния арестовали и приговорили к смерти. Вскоре палач отсек праведнику голову.

Кто отмечает День ангела 5 августа

По новоюлианскому календарю 5 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Виталий, Иван, Михаил, Трофим, Федор и Анна. В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь.

Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 5 августа отмечают Всемирный день устриц. Его учредили в США. Кстати, этот праздник считается национальным в Америке.

Также сегодня отмечают Международный день светофора, День свежего дыхания и День нижнего белья.