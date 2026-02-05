У цей день наші предки займалися домашнім господарством. Про Дні ангела й інші свята 5 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті святої мучениці Агафії

Вона походила із заможної християнської родини, яка мешкала на Сицилії. Надзвичайна врода Агафії приваблювала багатьох чоловіків, але тоді часи були небезпечні. Адже імператор Декій розпочав гоніння на християн. Місцевий правитель Квінтіан, засліплений жадобою до багатства дівчини та хіттю, наказав схопити її. Агафію відправили до будинку заможної жінки, де намагалися спокусити коштовностями та змусити зректися віри на користь язичництва. Однак дівчина не змінила своєї думки, за що зазнала страшних тортур. Через деякий час до зраненої мучениці з'явився апостол Петро і зцілив її рани. Квінтіан хотів продовжити катування, але раптовий землетрус забрав життя багатьох людей. Нажаханий правитель знову кинув Агафію до в'язниці, де вона невдовзі віддала душу Богові.

Хто святкує День ангела 5 лютого?

За новоюліанським календарем, 5 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Агафія та Макар.

Що ще відзначають?