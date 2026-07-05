У цей день наші предки спостерігали за погодою, щоб дізнатись, якою буде зима. Про Дні ангела й інші свята 5 липня – пише 24 Канал.

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День пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського

Атанасій народився у 920 році в місті Трапезунд і під час хрещення отримав ім'я Авраамій. Він здобув освіту в Константинополі під керівництвом учителя Атанасія. На честь нього святий згодом і прийняв чернече ім'я. Невдовзі чоловік залишив світське життя та оселився на Афоні, де на той час мешкали ченці-самітники. Прагнення Атанасія до суворої аскези привернуло увагу багатьох впливових осіб, і він отримав фінансову та політичну підтримку навіть від візантійського імператора Никифора II Фоки. Приблизно у 963 році чернець заснував Велику Лавру – найдавніший монастир на Афоні. Відомо, що життя святого обірвалося раптово – під час будівництва храму на Атанасія обвалився купол.

Хто святкує День ангела 5 липня?

За новоюліанським календарем, 5 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна та Єлизавета.

Що ще відзначають?

У першу неділю липня відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Цьогоріч це професійне свято припадає на 5 липня. У цей день заведено вшановувати працю людей, які дбають про захист морських рубежів нашої країни, знищують ворога на суходолі, повітрі та морі й забезпечують справність кораблів.

Також сьогодні святкують День працівників морського й річкового флоту, День трудоголіка та День механічного олівця.