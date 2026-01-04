У цей день наші предки проводили час у сімейному колі вдома. Про Дні ангела й інші свята 4 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Собор 70 апостолів

Напередодні Своєї останньої проповіді Ісус Христос обрав сімдесятьох учнів, поклавши на них величну місію. Син Божий розіслав апостолів у різні міста та краї, щоб вони несли людям світло Євангелія та утверджували основи християнської віри. Кожен з них самовіддано служив Богу, виявляючи непохитну стійкість у переконаннях. Попри те, що багато хто з сімдесяти апостолів прийняв мученицьку смерть через переслідування, їхня відданість допомогла поширити християнство в усьому світі.

Хто святкує День ангела 4 січня?

За новоюліанським календарем, 4 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан і Яків.

