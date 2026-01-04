У цей день наші предки проводили час у сімейному колі вдома. Про Дні ангела й інші свята 4 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Собор 70 апостолів
Напередодні Своєї останньої проповіді Ісус Христос обрав сімдесятьох учнів, поклавши на них величну місію. Син Божий розіслав апостолів у різні міста та краї, щоб вони несли людям світло Євангелія та утверджували основи християнської віри. Кожен з них самовіддано служив Богу, виявляючи непохитну стійкість у переконаннях. Попри те, що багато хто з сімдесяти апостолів прийняв мученицьку смерть через переслідування, їхня відданість допомогла поширити християнство в усьому світі.
Хто святкує День ангела 4 січня?
За новоюліанським календарем, 4 січня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан і Яків.
Що ще відзначають?
- Щороку 4 січня відзначають День хіт-параду. Це професійне свято для меломанів, музикантів та радіоведучих. Саме поняття "хіт-парад" означає список найбільш популярних музичних творів, який складається на основі продажів, частоти прослуховувань або голосувань слухачів. Що цікаво, перший у світі хіт-парад музичних платівок був опублікований 4 січня 1936 року американським журналом Billboard. До цього видання вже публікувало списки популярних пісень, але саме тоді з'явився формат ранжування, заснований на об'єктивних показниках популярності.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день абетки Брайля. Це свято має статус офіційного дня ООН і присвячене праву людей із порушеннями зору на доступ до інформації та освіти. До речі, дату цього свята встановили на честь дня народження Луї Брайля, засновника рельєфно-крапкового шрифту для незрячих.