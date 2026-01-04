В этот день наши предки проводили время в семейном кругу дома. О Днях ангела и других праздниках 4 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Собор 70 апостолов

Накануне Своей последней проповеди Иисус Христос избрал семьдесят учеников, возложив на них величественную миссию. Сын Божий разослал апостолов в разные города и края, чтобы они несли людям свет Евангелия и утверждали основы христианской веры. Каждый из них самоотверженно служил Богу, проявляя непоколебимую стойкость в убеждениях. Несмотря на то, что многие из семидесяти апостолов приняли мученическую смерть из-за преследований, их преданность помогла распространить христианство во всем мире.

Кто празднует День ангела 4 января?

По новоюлианскому календарю, 4 января Дни ангела празднуют люди с такими именами: Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан и Яков.

Что еще отмечают?