У цей день наші предки збирали різні ягоди в лісі та готували з них страви. Про Дні ангела й інші свята 4 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих сімох мучеників Ефеських

У III столітті в місті Ефес мешкали семеро юнаків – Максиміліан, Ексакустодіан, Ямвліх, Мартиніан, Іоанн, Діонісій та Антонін. Вони походили зі знатних родин, служили у війську та сповідували християнство. Під час візиту до міста імператор Декій зобов'язав усіх жителів принести жертви язичницьким богам. Оскільки юнаки відмовилися зрадити власну віру, правитель відібрав у них військові відзнаки, але залишив на свободі. Після цього чоловіки втекли на гору й сховалися в печері, де проводили час у молитвах та постах. Коли імператор знову прибув до Ефеса, юнаки добровільно вийшли з укриття та здалися. У відповідь правитель наказав замурувати їх у печері живцем.

Хто святкує День ангела 4 серпня

За новоюліанським календарем, 4 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина та Ірина. У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях.

Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 4 серпня відзначають День народження шампанського. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 4 серпня 1668 року монах П'єр Періньйон запропонував своїм братам-абатам спробувати ігристе вино з бульбашками та легкою сріблястою піною, яке він винайшов.

Також сьогодні святкують День собаки-помічника і Міжнародний день димчастого леопарда.