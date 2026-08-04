В этот день наши предки собирали в лесу различные ягоды и готовили из них блюда. О днях ангела и других праздниках 4 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти семи святых мучеников Эфесских

В III веке в городе Эфес жили семь юношей – Максимилиан, Эксакустодиан, Ямвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий и Антонин. Они происходили из знатных семей, служили в армии и исповедовали христианство. Во время визита в город император Декий обязал всех жителей принести жертвы языческим богам. Поскольку юноши отказались предать свою веру, правитель лишил их военных наград, но оставил на свободе. После этого юноши бежали в горы и укрылись в пещере, где проводили время в молитвах и посте. Когда император вновь прибыл в Эфес, юноши добровольно вышли из укрытия и сдались. В ответ правитель приказал замуровать их в пещере заживо.

Кто отмечает День ангела 4 августа

По новоюлианскому календарю 4 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья и Ирина. В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь.

Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 4 августа отмечают День рождения шампанского. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 4 августа 1668 года монах Пьер Периньон предложил своим братьям-абатам попробовать игристое вино с пузырьками и легкой серебристой пеной, которое он изобрел.

Также сегодня отмечают День собаки-помощника и Международный день дымчатого леопарда.