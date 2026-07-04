Яке церковне свято у четвер, 4 липня: хто сьогодні відзначає День ангела

4 липня віряни вшановують пам'ять святого Андрія, архієпископа Критського, та святої преподобної Марти. Він був ревним богословом і християнином, а вона зцілювала хворих.

У цей день наші предки молилися Господу та намагалися не лихословити. Про Дні ангела й інші свята 4 липня – розповідає 24 Канал.

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День пам'яті святого Андрія та святої преподобної Марти

Архієпископ Критський Андрій народився у 660 році в сирійському місті Дамаск. До семи років хлопчик мовчав, через що батьки вважали його німим, але після першого Святого Причастя він раптово заговорив. У юності святий опановував Святе Письмо, риторику, богослов'я та церковний спів в Єрусалимському монастирі.

Згодом він представляв Єрусалимську Церкву на Шостому Вселенському Соборі в Константинополі, де учасники засудили монофелітство – вчення про єдину божественну волю Ісуса Христа при його двох природах.

Пізніше теолог очолив кафедру на острові Крит, де став авторитетним пастирем і проповідником. Земне життя святого завершилося близько 740 року, а його могила розташована в давній критській столиці Гортині.

Свята Марта жила у VI столітті в Антіохії та прагнула чернечого служіння. Однак на прохання своєї родини вона вийшла заміж за Йоана й народила сина.

За рік до смерті жінка мала видіння, у якому янголи із запаленими свічками розкрили їй дату майбутнього відходу в інший світ. Після смерті свята Марта неодноразово з'являлася вірянам, зцілювала хворих і допомагала людям знайти правильний життєвий шлях.

Хто святкує День ангела 4 липня?

За новоюліанським календарем, 4 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Богдан, Дмитро, Марко, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга й Тетяна.

Що ще відзначають?

Щороку 4 липня відзначають День судового експерта в Україні. Тодішній Президент країни Віктор Ющенко заснував це свято своїм Указом у 2009 році, щоб підкреслити важливу роль фахівців у системі правосуддя.

Також сьогодні святкують День Національної поліції України. Його встановили у 2015 році на честь історичного дня, коли перші патрульні поліціянти склали присягу на Софійській площі в Києві. У цей день заведено вшановувати діяльність правоохоронців, які щодня захищають громадську безпеку та протидіють злочинності в країні.