В этот день наши предки молились Господу и старались не ругаться. О днях ангела и других праздниках 4 июля – рассказывает 24 Канал.

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День памяти святого Андрея и святой преподобной Марты

Архиепископ Критский Андрей родился в 660 году в сирийском городе Дамаск. До семи лет мальчик молчал, из-за чего родители считали его немым, но после первого Святого Причастия он внезапно заговорил. В юности святой изучал Священное Писание, риторику, богословие и церковное пение в Иерусалимском монастыре.

Впоследствии он представлял Иерусалимскую Церковь на Шестом Вселенском Соборе в Константинополе, где участники осудили монофелитство – учение о единой божественной воле Иисуса Христа при его двух природах.

Позже теолог возглавил кафедру на острове Крит, где стал авторитетным пастырем и проповедником. Земная жизнь святого завершилась около 740 года, а его могила находится в древней критской столице Гортине.

Святая Марта жила в VI веке в Антиохии и стремилась к монашескому служению. Однако по просьбе своей семьи она вышла замуж за Иоанна и родила сына.

За год до смерти женщина имела видение, в котором ангелы с зажженными свечами открыли ей дату предстоящего ухода в иной мир. После смерти святая Марта неоднократно являлась верующим, исцеляла больных и помогала людям найти правильный жизненный путь.

Кто отмечает День ангела 4 июля?

По новоюлианскому календарю 4 июля День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Богдан, Дмитрий, Марко, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга и Татьяна.

Что еще отмечают?

Ежегодно 4 июля в Украине отмечается День судебного эксперта. Тогдашний президент страны Виктор Ющенко учредил этот праздник своим указом в 2009 году, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов в системе правосудия.

Также сегодня отмечают День Национальной полиции Украины. Его учредили в 2015 году в честь исторического дня, когда первые патрульные полицейские принесли присягу на Софийской площади в Киеве. В этот день принято чествовать деятельность правоохранителей, которые ежедневно защищают общественную безопасность и борются с преступностью в стране.