У цей день наші предки збирали лікарські трави та годували птахів. Про Дні ангела й інші свята на 4 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Митрофана, патріарха Царгородського

Митрофан народився в заможній родині за часів правління імператора Костянтина Великого. Завдяки своїй мудрості та високим духовним якостям святий згодом очолив єпископську кафедру. На І Вселенському Соборі у 325 році Митрофан здобув титул патріарха. Через тяжку хворобу святий не зміг довго виконувати ці обов'язки і згодом передав посаду своєму наступнику Олександру. У 326 році, маючи 117 років, патріарх помер. Сьогодні його святі мощі зберігаються у Константинополі.

Хто святкує День ангела 4 червня?

За новоюліанським календарем, 4 червня Дні ангела в Україні святкують: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта й Софія.

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Що ще відзначають?

В Україні щороку 4 червня відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Цю дату Верховна Рада встановила у 2021 році. З початком повномасштабного вторгнення кількість жертв серед наймолодших українців стрімко та трагічно зросла. За офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на червень 2026 року російські загарбники забрали життя 705 дітей, а ще понад 2530 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Втім, навіть ці цифри не є остаточними, оскільки підрахунок ускладнює ситуація в зонах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.