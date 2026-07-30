У цей день наші предки ходили до лісу, де збирали ожину та пізніше готували з неї страви. Про Дні ангела й інші свята 30 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих апостолів Сили, Андроніка та інших

Святі Сила, Силуан, Крискент, Епенет та Андронік належали до сімдесяти апостолів – послідовників Ісуса Христа. Апостол Сила супроводжував Павла під час його просвітницької місії до Антіохії. Силуан обіймав посаду єпископа в Солуні та активно проповідував християнство серед місцевих жителів. Крискент поширював віру в Галлії та Галатії, але під час переслідувань християн за правління імператора Траяна загинув мученицькою смертю. У той же період Епенет служив в Карфагені, а Андронік проповідував Святе Письмо в Паннонії.

Хто святкує День ангела 30 липня

За новоюліанським календарем, 30 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, Людмила та Петро.

Що ще відзначають

Щороку 30 липня у світі відзначають Міжнародний день дружби. Його офіційно заснувала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2011 році для популяризації ідеї мирного співіснування, взаєморозуміння та культурного діалогу між народами, країнами й окремими людьми. Головна мета цього дня – нагадати про важливість дружніх стосунків у сучасному світі. Адже саме щира дружба та підтримка допомагають долати виклики, зміцнювати довіру в суспільстві й будувати гармонійні відносини.

Також сьогодні святкують День свекра, День книги в м'якій обкладинці та Всесвітній день вишивки.