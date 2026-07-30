В этот день наши предки ходили в лес, где собирали ежевику и позже готовили из нее блюда. О Днях ангела и других праздниках 30 июля – рассказывает Православный церковный календарь .

День памяти святых апостолов Силы, Андроника и других

Святые Сила, Силуан, Крискент, Эппенет и Андроник принадлежали к семидесяти апостолам – последователям Иисуса Христа. Апостол Сила сопровождал Павла во время его просветительской миссии в Антиохию. Силуан занимал должность епископа в Фессалонике и активно проповедовал христианство среди местных жителей. Крискент распространял веру в Галлии и Галатии, но во время преследований христиан во время правления императора Траяна погиб мученической смертью. В тот же период Эпенет служил в Карфагене, а Андроник проповедовал Священное Писание в Паннонии.

Кто празднует День ангела 30 июля

По новому лианскому календарю, 30 июля Дни ангела отмечают люди со следующими именами: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина, Людмила и Петр.

Что еще отмечают

Каждый год 30 июля в мире отмечают Международный день дружбы. Его официально учредила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2011 году для продвижения идеи мирного сосуществования, взаимопонимания и культурного диалога между народами, странами и отдельными людьми. Главная цель этого дня – напомнить о важности дружеских отношений в современном мире. Ведь искренняя дружба и поддержка помогают преодолевать вызовы, укреплять доверие в обществе и строить гармоничные отношения.

Также сегодня отмечают День свекра, День книги в мягкой обложке и Всемирный день вышивки.