У цей день наші предки займалися випіканням пирогів, якими потім пригощали сусідів. Про Дні ангела й інші свята 3 лютого – розповідає Православний церковний календар.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року
День пам'яті праведного Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці
Святи Дух відкрив праведному Симеону таємницю – його земний шлях не скінчиться, доки він не побачить Спасителя. Через деякий час це пророцтво здійснилося в Єрусалимському храмі. Саме туди Діва Марія принесла маленького Ісуса. Впізнавши у Ньому Месію, старець невдовзі з миром відійшов у вічність. Свідком цієї події стала й Анна Пророчиця, яка присвятила своє життя палкому служінню Богу через піст і молитву. Зустрівши Христа на 40-й день після Його народження, вона почала прославляти Спасителя серед людей. Симеон та Анна назавжди стали символами тих, хто з вірою та надією чекав на пришестя Христа.
Хто святкує День ангела?
За новоюліанським календарем, 3 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Гнат, Анна, Адріан, Семен і Влас.
Що ще відзначають?
- Щороку 3 лютого світ вшановує внесок жінок у медицину, відзначаючи День жінки-лікаря. Це свято започаткували у 2016 на честь видатної особистості – Елізабет Блеквелл. Саме цього дня у 1821 році народилася жінка, яка зруйнувала тогочасні стереотипи та стала першою в історії США, хто здобув вищу медичну освіту. Її наполегливість відкрила шлях у професію мільйонам жінок, які сьогодні рятують життя.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день золотистого ретривера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою та Міжнародний день баклажана.