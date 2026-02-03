У цей день наші предки займалися випіканням пирогів, якими потім пригощали сусідів. Про Дні ангела й інші свята 3 лютого – розповідає Православний церковний календар.

Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на лютий 2026 року

День пам'яті праведного Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці

Святи Дух відкрив праведному Симеону таємницю – його земний шлях не скінчиться, доки він не побачить Спасителя. Через деякий час це пророцтво здійснилося в Єрусалимському храмі. Саме туди Діва Марія принесла маленького Ісуса. Впізнавши у Ньому Месію, старець невдовзі з миром відійшов у вічність. Свідком цієї події стала й Анна Пророчиця, яка присвятила своє життя палкому служінню Богу через піст і молитву. Зустрівши Христа на 40-й день після Його народження, вона почала прославляти Спасителя серед людей. Симеон та Анна назавжди стали символами тих, хто з вірою та надією чекав на пришестя Христа.

Хто святкує День ангела?

За новоюліанським календарем, 3 лютого Дні ангела святкують люди з такими іменами: Гнат, Анна, Адріан, Семен і Влас.

Що ще відзначають?