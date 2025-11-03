У цей день наші предки займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 3 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті мучеників Акепсима, Йосифа й Аїфала

Акепсим був єпископом християнської громади в одному з міст Персії, за часів правління імператора Шапура ІІ. Святий понад 80 років свого життя присвятив служінню Господу. Однак якось чоловіка схопили за його віросповідання та завдали йому страшних мук. Попри тортури, Акепсим не зрадив Христа. Дізнавшись про муки святого, священник Йосиф захотів підтримати його. Втім, священнослужитель також зазнав страждань за віру. Через деякий час диякона Аїфала теж схопили за відданість Господу. Святого змушували зректися християнства, але він відмовився це робити, тому загинув.

Що не можна робити?

Не варто садити дерева, бо тоді привабите негаразди в життя.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.

Не слід вирушати в далекі поїздки.

