У цей день наші предки займалися рукоділлям. Про заборони й інші свята 3 листопада – пише 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
День пам'яті мучеників Акепсима, Йосифа й Аїфала
Акепсим був єпископом християнської громади в одному з міст Персії, за часів правління імператора Шапура ІІ. Святий понад 80 років свого життя присвятив служінню Господу. Однак якось чоловіка схопили за його віросповідання та завдали йому страшних мук. Попри тортури, Акепсим не зрадив Христа. Дізнавшись про муки святого, священник Йосиф захотів підтримати його. Втім, священнослужитель також зазнав страждань за віру. Через деякий час диякона Аїфала теж схопили за відданість Господу. Святого змушували зректися християнства, але він відмовився це робити, тому загинув.
Що не можна робити?
- Не варто садити дерева, бо тоді привабите негаразди в життя.
- Не можна стригти волосся та нігті.
- Не рекомендується говорити з незнайомими людьми.
- Не слід вирушати в далекі поїздки.
Що ще відзначають?
- 3 листопада в Україні щороку відзначають День інженерних військ України. Його затвердив Указ другого президента України Леоніда Кучми від жовтня 1999 року, як зазначає Офіційний портал Верховної Ради. Це свято для військових, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд, створенням та усуненням інженерних загороджень, наведенням переправ і розмінуванням територій.
- Також сьогодні святкують Міжнародний день біосферних заповідників, Всесвітній день медузи та День кліше.