Починаючи з вересня 2023 року, українці офіційно перейшли на новоюліанський календар, пише 24 Канал. Згідно з ним Різдво Христове тепер відзначається 25 грудня.

Коли відзначають Різдво в Україні?

Перехід на новий стиль здійснили дві найбільші релігійні організації країни – Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква. Водночас президент Володимир Зеленський закріпив це рішення на законодавчому рівні, визначивши 25 грудня офіційним святковим днем, про що йдеться в законопроєкті №9431.

Головна причина таких змін полягає в астрономічній точності, адже протягом десятиліть Україна жила за юліанським календарем, який має суттєву похибку. Річ у тім, що в ньому кожні 128 років з'являється зайва доба, через що реальний астрономічний час випередив календарний. Як наслідок, люди отримали відставання у 13 днів, через яке свято, що мало б відзначатися 25 грудня, за старими правилами змістилося на 7 січня.

Більшість православних церков світу, а також римо-католики та протестанти, вже давно використовують більш точні календарі, зокрема григоріанський або новоюліанський. Тому перехід України став важливим актом культурного самовизначення, що символізує приєднання до загальноєвропейських традицій та остаточний розрив з російською спадщиною.

Попри те, що офіційною датою тепер є 25 грудня, деякі віряни продовжують дотримуватись старого стилю та відзначати Різдво Христове 7 січня.

Яка історія Різдва?