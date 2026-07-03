У цей день наші предки спостерігали за павуками та за їх поведінкою передбачали погоду. Про Дні ангела та інші свята на 3 липня – розповідає 24 Канал.

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День пам'яті святого мученика Якинта

За церковними переказами, Якинт належав до ранньої християнської громади та навчався в апостола Петра. Його батько-язичник згодом також навернувся до християнства. Якинт активно проповідував Євангеліє, а до того ж опікувався хворими й нужденними. Через релігійні переконання чоловік зазнав переслідувань. За правління імператора Нерона правителі схопили проповідника та піддали жорстоким тортурам. Якинт відмовився зректися своєї віри й загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 3 липня?

За новоюліанським календарем, 3 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло та Олександр.

Що ще відзначають?

Щороку 3 липня відзначають День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України та День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. Ці свята вшановують працю воїнів-авіаторів та захисників українського неба, які цілодобово відбивають ворожі повітряні атаки, знищуючи ворожі ракети, дрони та літаки.

Крім цього, сьогодні також святкують Всесвітній день суриката та Всесвітній день без поліетиленових пакетів.