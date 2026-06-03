У цей день наші предки займалися посівом льону й вівса. Про Дні ангела й інші свята на 3 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Лукиліяна

Лукиліян жив у III столітті за часів правління римського імператора Авреліана. Спершу святий був язичницьким жерцем. Втім, згодом чоловік припинив поклонятися ідолам, щиро повірив в Ісуса Христа, прийняв хрещення та почав активно проповідувати християнську віру серед населення. Йому вдалося навернути до Бога багатьох язичників, але невдовзі місцева влада дізналася про його діяльність і кинула проповідника до в'язниці. Правителі піддали святого страшним катуванням, від яких він за деякий час помер мученицькою смертю. Разом із Лукиліяном кати жорстоко вбили ще чотирьох християн – Клавдія, Іпатія, Павла й Діонісія.

Хто святкує День ангела 3 червня?

За новоюліанським календарем, 3 червня Дні ангела в Україні святкують: Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло та Юліан.

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Що ще відзначають?

Всесвітній день велосипедиста відзначають щороку 3 червня. Генеральна Асамблея ООН заснувала це свято у 2018 році завдяки ініціативі професора соціології Лешека Сібільського. Головна мета свята – підкреслити унікальність, довговічність і важливу роль велосипеда як екологічного та доступного засобу транспорту в житті суспільства.

Сьогодні також відзначають Всесвітній день бігу, День засобів захисту від комах і День народження парашута.