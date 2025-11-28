У цей день наші предки доглядали за кіньми та спостерігали за птахами. Про Дні ангела та інші свята 28 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті мученика Іринарха Севастійського

Він народився у місті Севастії, у Вірменії. Іринарх був катом, який страчував злочинців. За часів правління імператора Діоклетіана відбувалися гоніння на християн. Одного дня язичники засудили сімох дівчат, які сповідували християнство. Молоді жінки відмовилися поклонятися ідолам, тому зазнали страшних мук. Хоч дівчата і відчували біль, вони не кричали, адже розуміли, що помирають за віру в Господа. Все це відбувалося на очах Іринарха, який від побаченого публічно визнав себе християнином. Через деякий час кат також загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 28 листопада?

За новоюліанським календарем, 28 листопада іменини святкують: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Ганна, Дмитро, Микита й Пилип.

Що ще відзначають?