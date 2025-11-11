Це день, який розпочинає сезон святкових покупок і дарує можливість придбати бажані товари за низькими цінами. Коли будуть найбільші знижки в Україні – пише 24 Канал з посиланням на History.
Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні?
Цього року Чорна п'ятниця припадає на 28 листопада. Вона зазвичай відбувається після Дня подяки у США. Саме з Чорної п'ятниці офіційно стартує різдвяний сезон покупок у всьому світі.
Що цікаво, більшість українських продавців та інтернет-магазинів уже давно відійшли від формату "одного дня". На практиці це свято вигідних покупок перетворюється на цілий тиждень Чорної п'ятниці. Багато магазинів почнуть пропонувати перші знижки вже з початку останнього тижня листопада, приблизно з 24 числа.
Однак кульмінація настане у період з 28 по 30 листопада, коли будуть доступні найбільші знижки, що можуть сягати -50% і навіть -70% на певні категорії товарів. Цей сезон зазвичай логічно продовжується до Кіберпонеділка, який цьогоріч припадає на 1 грудня і є днем максимальних розпродажів для онлайн-покупок.
Як і завжди, найбільше знижок варто очікувати на техніку, гаджети, сезонний одяг, взуття та засоби краси, а також на популярні товари для дому.
Чорна п'ятниця / Фото Freepik
Історія виникнення Чорної п'ятниці у світі
- Своєю появою Чорна п'ятниця зобов'язана не торгівлі, а місту Філадельфія у США. У 1950-1960-х роках термін 'Чорна п'ятниця' виник серед місцевої поліції.
- Поліціянти так називали цей день через величезні затори, тисняву та справжній хаос на дорогах, спричинений напливом покупців і туристів перед футбольним матчем, пише Britannica.
- Однак з часом продавці перейняли цю назву і надали їй позитивного змісту. Для них це була саме та п'ятниця, коли їхні бухгалтерські звіти масово переходили з червоного (збиткового) кольору в чорний (прибутковий) завдяки різкому стрибку продажів.