Це день, який розпочинає сезон святкових покупок і дарує можливість придбати бажані товари за низькими цінами. Коли будуть найбільші знижки в Україні – пише 24 Канал з посиланням на History.

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні?

Цього року Чорна п'ятниця припадає на 28 листопада. Вона зазвичай відбувається після Дня подяки у США. Саме з Чорної п'ятниці офіційно стартує різдвяний сезон покупок у всьому світі.

Що цікаво, більшість українських продавців та інтернет-магазинів уже давно відійшли від формату "одного дня". На практиці це свято вигідних покупок перетворюється на цілий тиждень Чорної п'ятниці. Багато магазинів почнуть пропонувати перші знижки вже з початку останнього тижня листопада, приблизно з 24 числа.

Однак кульмінація настане у період з 28 по 30 листопада, коли будуть доступні найбільші знижки, що можуть сягати -50% і навіть -70% на певні категорії товарів. Цей сезон зазвичай логічно продовжується до Кіберпонеділка, який цьогоріч припадає на 1 грудня і є днем максимальних розпродажів для онлайн-покупок.

Як і завжди, найбільше знижок варто очікувати на техніку, гаджети, сезонний одяг, взуття та засоби краси, а також на популярні товари для дому.

Чорна п'ятниця / Фото Freepik

Історія виникнення Чорної п'ятниці у світі