У цей день наші предки чистили штучні водойми від льоду. Про Дні ангела й інші свята 28 березня – розповідає Волинська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Земний шлях святого Іларіона припав на VIII століття. Ще з юних літ він цікавився духовними істинами. Це дитяче захоплення переросло у справу всього життя. Так, обравши шлях чернецтва, Іларіон з часом став пресвітером, а згодом – мудрим настоятелем Пелекитської громади у Малій Азії. Господь наділив Іларіона особливим даром чудотворення, тож він став розрадою для всіх знедолених, зцілюючи їх недуги та виганяючи злих духів з людей. Однак часи іконоборства за правління Костянтина V стали для святого фатальними. Іларіон відмовився зрікатися своєї віри, через що загинув мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 28 березня?

За новоюліанським календарем, 28 березня Дні ангела святкують люди з іменами: Микола, Ілля та Степан.

Що ще відзначають?