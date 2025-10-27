У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про заборони й інші свята 27 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Нестора Літописця

Він народився у 1056 році в Києві. Ще в юному віці Нестор вирушив до Києво-Печерського монастиря, до преподобного Феодосія. Саме там юнак прийняв чернечий постриг і став ієродияконом. Нестор відзначався глибокою любов'ю до віри та Святого Письма, яке вважав джерелом мудрості та покаяння. За життя преподобний написав "Читання про життя і загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" та житіє преподобного Феодосія Печерського. Втім, головною працею життя Нестора стала "Повість минулих літ". Це перше зведення історії Київської Русі, створене на основі численних джерел і осмислене з християнського погляду. Відомо, що Нестор відійшов у вічність близько 1114 року, залишивши після себе велику духовну та історичну спадщину. Тіло святого поховали у Ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.

Що не можна робити?

Не слід важко працювати.

Не можна веселитися та розважатися, бо тоді будете багато плакати в наступному році.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто пити алкоголь.

Що ще відзначають?