У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про заборони й інші свята 27 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025
День пам'яті преподобного Нестора Літописця
Він народився у 1056 році в Києві. Ще в юному віці Нестор вирушив до Києво-Печерського монастиря, до преподобного Феодосія. Саме там юнак прийняв чернечий постриг і став ієродияконом. Нестор відзначався глибокою любов'ю до віри та Святого Письма, яке вважав джерелом мудрості та покаяння. За життя преподобний написав "Читання про життя і загибель блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" та житіє преподобного Феодосія Печерського. Втім, головною працею життя Нестора стала "Повість минулих літ". Це перше зведення історії Київської Русі, створене на основі численних джерел і осмислене з християнського погляду. Відомо, що Нестор відійшов у вічність близько 1114 року, залишивши після себе велику духовну та історичну спадщину. Тіло святого поховали у Ближніх печерах преподобного Антонія Печерського.
Що не можна робити?
- Не слід важко працювати.
- Не можна веселитися та розважатися, бо тоді будете багато плакати в наступному році.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто пити алкоголь.
Що ще відзначають?
- 27 жовтня щороку відзначають День української мови та писемності в Україні. Це свято вшановує рідну для українців мову та підкреслює її важливість, особливо в умовах війни. Що цікаво, цей день офіційно встановили у листопаді 1997 року Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми.
- Водночас у четвертий понеділок жовтня святкують Міжнародний день шкільних бібліотек. Крім цього, сьогодні вшановують Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.