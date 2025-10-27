На державному рівні його закріпив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми "Про День української писемності та мови", пише 24 Канал. Це свято набуло нового значення з початком повномасштабного вторгнення. Українці щодня відстоюють свою незалежність та національну ідентичність. У боротьбі за свободу громадяни відчувають, наскільки важливою є рідна мова та її використання.
Дивіться також Календар свят на жовтень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців
З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем української мови та писемності у картинках, прозі й віршах.
День української мови та писемності 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.
***
Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.
Привітання з Днем української мови та писемності 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім'я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
(Дмитро Павличко)
***
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає –
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово – це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
(Максим Рильський)
Привітання з Днем української мови та писемності 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем української писемності! Цей день нагадує про нашу багатовікову історію, про тих, хто зберігав нашу мову в скрутні часи. Нехай кожен із нас буде її носієм та захисником, шануючи і розвиваючи цю спадщину для наступних поколінь!
***
З Днем української писемності та мови! Цей день вчить нас плекати мову як дорогоцінний скарб, бо в кожному слові відчувається любов, сила й гордість. Хай кожне ваше слово буде гучним відлунням нашої національної ідентичності та культури!
Привітання з Днем української мови та писемності 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаємо з днем мови, що нас єднає,
Що в кожнім слові віру оживляє!
Хай кожне слово в душах проросте,
І зберігає рідне, дороге.
Мовою пращурів наш дух живе,
Вона для нас – надія й щастя світле!
***
Сьогодні день писемності і мови,
Тож мову рідну в душі бережіть,
Вона, як світла пісня вечірня,
Що ллється в наші дні і у серця звучить.
Хай слово рідне буде вашим щитом,
І не згасає, як ясний вогонь!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко, Поздравок і WishYou.