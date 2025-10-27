На державному рівні його закріпив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми "Про День української писемності та мови", пише 24 Канал. Це свято набуло нового значення з початком повномасштабного вторгнення. Українці щодня відстоюють свою незалежність та національну ідентичність. У боротьбі за свободу громадяни відчувають, наскільки важливою є рідна мова та її використання.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем української мови та писемності у картинках, прозі й віршах.

День української мови та писемності 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.

***

Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

***

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім'я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

(Дмитро Павличко)

***

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає –

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово – це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

(Максим Рильський)

***

З Днем української писемності! Цей день нагадує про нашу багатовікову історію, про тих, хто зберігав нашу мову в скрутні часи. Нехай кожен із нас буде її носієм та захисником, шануючи і розвиваючи цю спадщину для наступних поколінь!

***

З Днем української писемності та мови! Цей день вчить нас плекати мову як дорогоцінний скарб, бо в кожному слові відчувається любов, сила й гордість. Хай кожне ваше слово буде гучним відлунням нашої національної ідентичності та культури!

***

Вітаємо з днем мови, що нас єднає,

Що в кожнім слові віру оживляє!

Хай кожне слово в душах проросте,

І зберігає рідне, дороге.

Мовою пращурів наш дух живе,

Вона для нас – надія й щастя світле!

***

Сьогодні день писемності і мови,

Тож мову рідну в душі бережіть,

Вона, як світла пісня вечірня,

Що ллється в наші дні і у серця звучить.

Хай слово рідне буде вашим щитом,

І не згасає, як ясний вогонь!

