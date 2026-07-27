У цей день наші предки збирали врожай та проводили час з родиною. Про Дні ангела й інші свята 27 липня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого великомученика Пантелеймона

Пантелеймон народився в місті Нікомидії. Його мати-християнка померла дуже рано, тому батько виховав сина язичником і віддав навчатися лікарської справи. Завдяки високим здібностям юнак привернув увагу імператора. Згодом Пантелеймон познайомився зі священником Єрмолаєм і прийняв християнство. Одного дня святому вдалося воскресити дитину, яка померла від укусу змії. Після цього Пантелеймон охрестився та почав безплатно зцілювати людей молитвою. Дізнавшись про діяльність чоловіка, імператор наказав ув'язнити його та почати катувати. Жодні тортури не завдали йому шкоди, тому мученика засудили до страти. За переказами, під час страти з рани святого, замість крові, потекло молоко, а сухе дерево, до якого прив'язали Пантелеймона, вкрилося плодами.

Хто святкує День ангела 27 липня

За новоюліанським календарем, 27 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Герман, Еммануїл, Іван та Микола.

Що ще відзначають

Щороку 27 липня відзначають День медичного працівника в Україні. Раніше це свято вшановували у червні, але у 2023 році президент Володимир Зеленський змінив дату своїм Указом. Очільник країни зробив це, щоб відмежуватися від російських традицій святкування Дня медика.

Також сьогодні святкують День вшанування волинки та День народження гамбургера.