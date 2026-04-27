У цей день наші предки молилися та роздавали милостиню. Про Дні ангела й інші свята 27 квітня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського

Стефан народився у заможній сім'ї, проте після смерті батьків вирішив присвятити себе Богу. Святий роздав увесь свій спадок і став ченцем Києво-Печерського монастиря. Саме там він навчався у преподобного Феодосія. Завдяки своїм здібностям Стефан спочатку очолив монастирський хор, а згодом став ігуменом. На цій посаді він керував будівництвом кам'яної церкви та облаштовував спеціальні місця в печерах для поминальних служб. Через внутрішні розбіжності в громаді Стефану довелося залишити монастир, але згодом він став єпископом у Володимирі-Волинському. Навіть на високій посаді святий продовжував жити скромно, активно проповідував і допомагав бідним. Життєвий шлях преподобного завершився 27 квітня 1094 року.

Хто святкує День ангела 27 квітня?

За новоюліанським календарем, 27 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Георгій, Єгор, Іларіон, Павло, Семен, Сергій, Марія, Ян та Анастасія.

Що ще відзначають?

Щороку 27 квітня відзначають Всесвітній день дизайну. Ця дата є символічною, адже саме у цей день, у 1963 році, була заснована Міжнародна рада дизайну. Головна мета свята – показати, як дизайн впливає на культуру, економіку та розвиток суспільства, а також вшанувати творчий внесок дизайнерів з усіх куточків світу.

Також сьогодні святкують День кадровика в Україні, День азбуки Морзе та День порятунку морських ссавців.