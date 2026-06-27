У цей день наші предки сіяли гречку та освячували новий одяг. Про Дні ангела й інші свята 27 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Самсона

Самсон народився в заможній римській родині та здобув якісну освіту. Він лікував бідних і хворих людей, а після смерті батьків роздав своє майно, обравши шлях християнського подвижника. Згодом чоловік оселився в Константинополі, де облаштував у власному домі притулок для мандрівників і літніх людей. За милосердя Самсон отримав дар зцілення і згодом вилікував тяжкохворого імператора. Святий помер приблизно у 530 році.

Хто святкує День ангела 27 червня?

За новоюліанським календарем, 27 червня Дні ангела мають люди з такими іменами: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло та Віра.

Що ще відзначають?

Щороку 27 червня відзначають Всесвітній день рибальства. Його встановили у 1984 році на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства в Італії. Втім, вперше це свято відсвяткували лише через рік – у 1985-му.

Також сьогодні святкують День сонцезахисних окулярів, Всесвітній день мікробіома, Міжнародний день ананаса, День народження банкомата та Всесвітній день смурфиків.