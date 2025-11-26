У цей день наші предки намагалися не байдикувати, тому займалися важливими справами. Про заборони й інші свята 26 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на Християнський портал КІРІОС.

День пам'яті преподобного Аліпія Стовпника

Він народився в пафлагонському місті Адріанополі. Духовним наставником Аліпія став єпископ Феодор. Завдяки йому юнак ще з дитинства вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Доленосною для Аліпія стала подорож до Константинополя. Адже дорогою до міста святому у видіння з'явилася мучениця Євфимія з проханням звести храм на її честь в Адріанополі. Виконавши волю святої, подвижник спорудив поруч із церквою стовп. Саме на ньому він провів у молитвах 53 роки, наставляючи вірян та допомагаючи всім, хто приходив за порадою. Однак поруч розташовувалося язичницьке кладовище, населене бісами. Демони намагалися спокусити відлюдника, але щира молитва Аліпія виявилася сильнішою за нечисту силу. Навіть коли через хворобу ніг святий більше не міг стояти, він продовжував своє служіння. Згодом навколо його стовпа виросли два монастирі, якими преподобний керував до самої смерті.

Що не можна робити?

Не рекомендується позичати або брати будь-які речі в борг.

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не варто важко працювати.

Не можна вирушати в далекі подорожі, бо тоді накличете лихо в родину.

Що ще відзначають?