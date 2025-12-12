Детальніше про те, хто такий святий Спиридон і чому йому моляться віряни – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодій

День пам'яті святого Спиридона Тримифунтського 2025: що відомо про нього?

Майбутній святий народився наприкінці III століття на острові Кіпр у родині простих селян. З юних років він вів спокійне життя, зокрема випасав овець. Згодом він одружився та став батьком, тому займався вихованням своїх дітей. Втім, найбільше Спиридон відзначався своєю щедрістю та чуйністю, адже завжди намагався допомогти подорожнім і всім нужденним. За це милосердя Господь нагородив його даром чудотворення. Згідно з переказами, святий зцілював невиліковно хворих та виганяв бісів з людей.

У часи правління імператора Костянтина Великого Спиридона обрали єпископом міста Тримифунта. Навіть обійнявши таку високу посаду, він не припинив дотримуватися свого скромного способу життя. Так, Спиридон продовжував служити Богу і людям, використовуючи свій дар на благо громади. Зокрема, святий рятував людей від голоду, захищав несправедливо засуджених та допомагав відновлювати справедливість там, де її бракувало.

Крім цього, відомо, що Спиридон взяв участь у I Вселенському Соборі 325 року. Там святий сперечався з освіченим грецьким філософом, який захищав аріанську єресь. Що цікаво, проста промова Спиридона справила на опонента набагато сильніше враження, ніж будь-які раціональні доводи. У результаті грецький філософ увірував у Христа.

Спиридон Тримифунтський мирно відійшов до Господа близько 348 року. Його з великою пошаною поховали у церкві святих апостолів у Тримифунті, зазначається в Андріївській церкві.

Чому моляться святому Спиридону Тримифунтському?

Спиридон Тримифунтський вважається покровителем бідних, сиріт і подорожніх. Зазвичай йому моляться про зцілення від хвороб та розв'язання матеріальних проблем. Найголовніше – звертатися до святого з глибокою вірою, адже він ніколи не відмовляє у допомозі.

Як правильно молитись до святого Спиридона Тримифунтського?

О, блаженний святителю Спиридоне! Просимо твого милосердя перед образом Людинолюбивого Бога, щоб Він не осудив нас за наші беззаконня, але зниспослав до нас Свою милість. Молимося за нас, рабів Божих (оголосіть імена), щоб у Христі, нашому Бозі, було спокійне та безтурботне життя, душевне і тілесне здоров'я. Звільни нас від усіх душевних і тілесних бід, від усіх сумнівів і підступних диявольських нападів. Згадай нас перед престолом Всемогутнього і поблагай Господа, щоб Він простив нам багато наших гріхів, дарував безтурботне та мирне життя, і сподобив нас від непосоромного та мирного завершення нашого земного життя та входження до вічного у майбутньому віці. Нехай Господь оберігає нас, щоб ми постійно прославляли та дякували Отцю, Синові та Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

О, високопреосвященний Божий архієрею, святитель Спиридоне, чудотворче! Прошу тебе, раб/а твій/я (назвати ім’я), умов милістю Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб молитвами твоїми він надав мені (зміст прохання) та пробачив усі гріхи мої. Амінь.

О великий, дивовижний святителю Христовий і чудотворцю Спиридоне, керкирська похвало, усього світу сонцесяйний світильнику, теплий до Бога молитовнику і всім, хто до тебе вдається і з вірою молиться, скорий заступнику! Ти віру православну на Нікейському Соборі посеред отців чудесно пояснив, ти єдність Святої Трійці дивною силою показав і єретиків до кінця посоромив. Почуй нас, грішних, що молимося тобі, святителю Христовий, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин: від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти бо в тимчасовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх: від нашестя агарян і від голоду країну свою зберіг, царя від невиліковної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих преславно воскрешав ти. За святість життя твого ангели невидимо в церкві співали і співслужили тобі. Так прославив тебе, вірного раба Свого, Владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти та викривати тих, хто неправедно живе. Багатьом у потребі й нестачі ти старанно помагав, людей убогих під час голоду щедро наситив і багато знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі, сотворив. Тож не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя і вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідне й мирне життя дарував і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу й подяку Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.