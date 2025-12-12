У цей день наші предки займалися приготуванням випічки. Про Дні ангела й інші свята 12 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

День пам'яті святого Спиридона

Його життєвий шлях розпочався у III столітті на Кіпрі. До того як присвятити себе служінню Богу, святий був звичайним пастухом і сім'янином. Однак серце Спиридона завжди було відкрите до чужої біди. Саме тому за постійну допомогу бідним і нужденним Бог наділив його даром чудотворення. Згодом, у часи правління Костянтина Великого, Спиридон очолив єпископську кафедру в Тримифунті. Згідно з переказами, на I Вселенському соборі мудрість святого змусила грецького філософа навернутися у віру. Також відомо, що своє подальше життя Спиридон присвятив служінню людям, а у 348 році – відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 12 грудня?

За новоюліанським календарем, 12 грудня святкують День ангела чоловіки з іменем Олександр. Що цікаво, воно має давньогрецьке походження та означає "захисник людей".

В Україну це ім'я прийшло разом із християнством і швидко поширилося серед князів і простих людей. Власники імені Олександр зазвичай мають лідерські якості, вміють підтримувати й оберігати інших та часто демонструють мужність у важливих ситуаціях.

Що ще відзначають?