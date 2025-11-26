У сучасному світі ми звикли купувати готове взуття в магазинах, проте професія чоботаря залишається однією з найбільш шанованих. Адже саме від майстерності цих людей залежить наш комфорт та здоров'я ніг, пише 24 Канал.

Перші прототипи взуття з'явилися ще в епоху палеоліту, коли люди почали обмотувати ноги шкірою тварин, щоб захиститися від холоду та каміння. Втім, з часом це переросло у справжнє мистецтво.

У Міжнародний день чоботаря варто подякувати майстрам, які "реанімують" наші улюблені кросівки та створюють шедеври зі шкіри. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для шевців. Бажаємо всім причетним до професії гострого зору, міцних рук, надійних інструментів та вдячних клієнтів!

Міжнародний день чоботаря 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У Міжнародний день чоботаря вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам легкої роботи, відмінною оплати і гармонії в стосунках з коханими. Удачі вам у вашій діяльності.

З Днем шевця-чоботаря. Нехай вас супроводжує гармонія, любов і радість. Бажаю вам успіхів, гідної оплати праці, а також бадьорості духу.

Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Усі чоботарі сьогодні

Відзначають своє свято

Ті хто туфлі шиє модні

І на кеди вставить латку.

Руки славлю золоті

І бажаю бід не знати

Всіх вам радощів в житті

І вітаю вас зі святом!

З Днем чоботаря! Клієнти

Хай висловлюють подяку

Тим, хто шиє їм штиблети

І на дірку вставить латку!

Хай доходи виростають –

Буде грошовий потік

І клієнти прибувають

Кожен день і кожен рік!

Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Вітаю з Днем чоботаря! Бажаю вам сил, гармонії, успіхів у роботі та відмінних ідей. Нехай вас супроводжує удача і буде завжди бадьорість. Також будьте оптимістами і розвивайте свою майстерність.

З Днем чоботаря! Ваша важка робота неймовірно важлива. Ви працюєте заради нашого блага. Вітаю з професійним святом і нехай життя буде таким, яким ви його уявляєте.

Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025 / Колаж LifeStyle24

Усі шевці сьогодні

Відзначають свято своє.

І тебе я вітаю,

Майстер ти мій дорогий.

Руки славлю золоті

І бажаю бід не знати,

Всіх охочих, як раніше,

Бездоганно взувати.

