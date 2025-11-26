У сучасному світі ми звикли купувати готове взуття в магазинах, проте професія чоботаря залишається однією з найбільш шанованих. Адже саме від майстерності цих людей залежить наш комфорт та здоров'я ніг, пише 24 Канал.
Перші прототипи взуття з'явилися ще в епоху палеоліту, коли люди почали обмотувати ноги шкірою тварин, щоб захиститися від холоду та каміння. Втім, з часом це переросло у справжнє мистецтво.
У Міжнародний день чоботаря варто подякувати майстрам, які "реанімують" наші улюблені кросівки та створюють шедеври зі шкіри. З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах для шевців. Бажаємо всім причетним до професії гострого зору, міцних рук, надійних інструментів та вдячних клієнтів!
Міжнародний день чоботаря 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
У Міжнародний день чоботаря вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам легкої роботи, відмінною оплати і гармонії в стосунках з коханими. Удачі вам у вашій діяльності.
З Днем шевця-чоботаря. Нехай вас супроводжує гармонія, любов і радість. Бажаю вам успіхів, гідної оплати праці, а також бадьорості духу.
Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025
Усі чоботарі сьогодні
Відзначають своє свято
Ті хто туфлі шиє модні
І на кеди вставить латку.
Руки славлю золоті
І бажаю бід не знати
Всіх вам радощів в житті
І вітаю вас зі святом!
З Днем чоботаря! Клієнти
Хай висловлюють подяку
Тим, хто шиє їм штиблети
І на дірку вставить латку!
Хай доходи виростають –
Буде грошовий потік
І клієнти прибувають
Кожен день і кожен рік!
Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025
Вітаю з Днем чоботаря! Бажаю вам сил, гармонії, успіхів у роботі та відмінних ідей. Нехай вас супроводжує удача і буде завжди бадьорість. Також будьте оптимістами і розвивайте свою майстерність.
З Днем чоботаря! Ваша важка робота неймовірно важлива. Ви працюєте заради нашого блага. Вітаю з професійним святом і нехай життя буде таким, яким ви його уявляєте.
Привітання з Міжнародним днем чоботаря 2025
Усі шевці сьогодні
Відзначають свято своє.
І тебе я вітаю,
Майстер ти мій дорогий.
Руки славлю золоті
І бажаю бід не знати,
Всіх охочих, як раніше,
Бездоганно взувати.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.