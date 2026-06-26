У цей день наші предки сіяли гречку та їли полуницю. Про Дні ангела й інші свята 26 червня – розповідає Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Давида Солунського

Давид розпочав свій шлях у монастирі святих Феодора і Меркурія. Згодом він оселився біля міста Солуні та 70 років прожив у звичайному курені. Чоловік постійно постився і долав важкі випробування, але не зрікся віри. За це Бог дав йому дар чудотворення. Відомо, що святий зцілював хворих і допомагав усім, хто цього потребував. Приблизно у 540 році Давид помер.

Хто святкує День ангела 26 червня?

За новоюліанським календарем, 26 червня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Борис, Микола, Остап, Роман і Христина.

Що ще відзначають?

Щороку 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. Його почали святкувати у 2010 році. Цей прапор символізує національне відродження кримськотатарського народу. На цьому символі можна помітити жовту тамгу – емблему, яку раніше ставили на родове майно.

Також сьогодні святкують Всесвітній день холоду, Міжнародний день рожевого вина, Міжнародний день на підтримку жертв тортур і День косметолога.