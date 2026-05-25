У цей день наші предки купалися в річці, щоб змити з себе весь негатив. Про Дні ангела й інші свята на 25 травня – розповідає Андріївська церква.

Третє віднайдення голови Івана Предтечі

Усе почалося в Константинополі, де після заслання святого Івана Золотоустого спалахнули масові заворушення. Щоб захистити голову Предтечі від знищення, її терміново вивезли до міста Емеса. Однак через регулярні напади сарацинів реліквію знову довелося перемістити – цього разу до безпечнішого міста Комани. Втім, нова загроза виникла в період іконоборства, коли масово знищували християнські цінності. Віряни в Команах таємно закопали голову святого в землю. Реліквія перебувала в схованці доти, доки патріарх Ігнатій під час молитви не побачив видіння, яке вказало на точне місце схову. За наказом імператора до Коман вирушила спеціальна делегація. Вона відкопала святиню і з почестями повернула її до Константинополя, де помістила в придворну церкву. Наразі реліквія перебуває на постійному зберіганні у храмі на горі Афон.

Хто святкує День ангела 25 травня?

За новоюліанським календарем, 25 травня Дні ангела святкують люди з іменами: Іван, Інокентій, Теодор, Федір і Ян.

Що ще відзначають?

25 травня в Україні відзначають День філолога. Це професійне свято об'єднує лінгвістів, перекладачів, літературознавців, викладачів мови та літератури. Головна його мета – підкреслити важливість праці фахівців, які досліджують слово, розвивають національну культуру, а також допомагають зберігати мовне багатство та культурну спадщину для майбутніх поколінь.

Також сьогодні святкують Міжнародний день без пластику, Всесвітній день хірургії, Всесвітній день таро та Всесвітній день футболу.