У цей день наші предки ходили колядувати та прославляти появу Спасителя на світ. Про заборони, Дні ангела й інші свята 25 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на грудень 2025 року

Різдво Христове

Діва Марія та її чоловік Йосиф мешкали у Назареті. Коли римський імператор видав указ про перепис населення, то подружжя вирушило до Вифлеєму. Там їм довелося заночувати у хліві для худоби, де тієї ж ночі народився Ісус Христос. З появою Сина Божого на небі спалахнула яскрава зоря. У цей час Ангел з'явився пастухам і сповістив їм про народження Спасителя. Вони поспішили до хліва, де на власні очі побачили Марію з немовлям, а згодом розповіли цю радісну звістку людям.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Що не можна робити?

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна стригти нігті та волосся.

Не рекомендується шити, в'язати та вишивати.

Не варто йти на полювання або риболовлю.

Хто святкує День ангела 25 грудня?

За новоюліанським календарем, 25 грудня Дні ангела святкують люди з такими іменами: Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія, Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин і Леонід.

Що ще відзначають?

Щороку 25 грудня відзначають День гарбузового пирога у США. Це свято вшановує один із перших продуктів, який корінні народи Америки подарували першим поселенцям.